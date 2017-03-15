Сбытчик героина пойман с поличным

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в конце февраля в Гусь-Хрустальном в ходе оперативных мероприятий в подъезде одного из домов на улице Микрорайон при попытке сбыта нескольких доз наркотика был задержан ранее судимый 32-летний мужчина.

В ходе осмотра у задержанного было обнаружен и изъят героин общим весом 1,098 грамма, что впоследствии подтвердили результаты проведенной экспертизы.

Кроме того, в квартире местного жителя найдены более 40 граммов наркотического средства – карфентанил, а также шприцы, упаковочный материал и электронные весы.

Крупная партия наркотиков предназначалась для незаконной реализации на территории Гусь-Хрустального района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанный заключен под стражу.

В настоящее время полицейскими проверяется причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Фото: http://www.smol.aif.ru/incidents/criminal/v_vyazme_zaderzhali_ukrainok_s_geroinom