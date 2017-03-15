Владимирцы смогут посмотреть на солнце “вооруженным взглядом”

В воскресенье в Звездном зале планетария целый день будут идти программы для детей разного возраста. Кстати, все лекции-сеансы сопровождаются демонстрацией звездного неба и небесных оптических эффектов. Кульминацией праздника станет акция «Астрономия для всех, астрономия для каждого!», в рамках которой все желающие бесплатно смогут посмотреть на Солнце в телескоп (с 12.00 до 15.00, при условии ясного неба). Кроме того, в этом году впервые для детей и взрослых планетарий подготовил познавательные анимационные точки. Посетители смогут принять участие в познавательных викторинах, разгадать космические ребусы и загадки.

– Международный день планетариев мы отмечаем уже несколько десятков лет, – рассказала «Призыву» лектор владимирского планетария Виктория Степанова. – Традиционно он проводится в выходные, ближайшие ко Дню весеннего равноденствия, в этом году это 20 марта. Все планетарии стараются придумать что-то интересное, и мы тоже рассчитываем увлечь наших гостей. Практика показывает, что людей приходит много: и родители с детьми, и молодые люди, и активные пенсионеры…

Кстати, в этом году владимирскому планетарию исполняется 55 лет (он открылся через год после полета Гагарина, 28 апреля 1963 года). К юбилею также готовится обширная программа – в которой будут не только развлечения, но и серьезный форум для сотрудников планетариев со всей центральной России, а также для школьных учителей.