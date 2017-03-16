На экономический форум потратят почти 7,2 млн рублей

Пятый владимирский межрегиональный экономический форум пройдет 19-21 мая под девизом «Малое и среднее предпринимательство. Туризм: инвестиции в будущее. «Золотое кольцо России».

Участники будут думать над развитием агропромышленного комплекса, сферы услуг, гостиничной и транспортной инфраструктур, обсудят варианты поддержки памятников истории и культуры.

Администрация области на электронной площадке госзакупок выставила уже первый контракт на организацию и проведение форума стоимостью 4,9 млн рублей. Свыше полумиллиона рублей из этой суммы пойдет на разработку и реализацию деловой программы, около 100 тысяч рублей – на изготовление 600 пригласительных билетов.

Основная доля затрат, а именно 2,9 млн рублей – это аренда оборудования и мебели: четырёх огромных тентов, 375 стульев, 12 белых диванов, 15 фуршетных столов, трёх кулеров, холодильника и кофе-машины.

Всем участникам и организаторам выдадут разноцветные бейджики. У VIP-гостей они будут темно-серого цвета. Судя по техзаданию, на форум прибудут 100 VIP-персон.

Второй контракт в сумме 2,45 млн рублей – тоже на аренду оборудования и оформление выставки. В списке – укладка искусственного зеленого газона, развешивание флагов и баннеров, установка свыше 20 тентовых палаток, а также обустройство сцены.

Контрактов на питание и экскурсии VIP-персон, какие были в прошлые годы, пока не выставлялись.

Планируется, что в деловой программе форума примут участие до 2000 человек. В рамках форума запланировано крупное совещание, посвященное 50-летию «Золотого кольца России». Одной из важных тем обсуждения станет кадровая проблема для сферы гостеприимства. Помимо традиционной площадки перед зданием администрации области, а также залов и кабинетов «Белого дома», участников форума завезут в Суздаль и Доброград (Ковровский район).