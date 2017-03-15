Владимирские грузоперевозчики готовы встать против «Платона»

Дальнобойщики региона-33 готовы поддержать коллег и потребовать полной отмены системы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон»

Олег Пыланкин, секретарь Объединения перевозчиков России в нашем регионе, подтвердил «Призыву», что участие в акции намерены принять представители подавляющего большинства российских регионов. Кроме того, дальнобойщики Казахстана, Азербайджана, Белоруссии также намерены поддержать российских коллег. Владимирцы также не останутся в стороне.

– Мы только начали рассылать информацию об акции протеста, но уже откликнулись дальнобойщики из Мурома, Вязников, Коврова, Камешково. Одна из крупных владимирских компаний намерена поддержать нас, так и сказали: «Мы двумя руками за!» – рассказал Олег.

Он пояснил, что никаких проблем на дороге участники акции создавать не собираются – перекрытий трасс не будет. Дальнобойщики намерены с 27 марта не выходить на трассу, не вставать под погрузку. Вся рабочая активность сведется к ремонтным работам с любимыми «ласточками».

– Появляющиеся сообщения о том, что представители Объединения перевозчиков России будут ломать машины, быть стекла – фейк, – рассказал он. – Мы не провокаторы и н вредители. Мы хотим добиться того, чтобы власти пересмотрели подход к дорожным проблемам, не делали крайними большегрузы и не перекладывали на них непомерные затраты.

Он напомнил, что авторы «Платона» рассматривают варианты повышения тарифов с 1 апреля нынешнего года с нынешних 1,53 руб. за км до 3,06 руб. за км. Помимо этого, обещают взяться за неплательщиков, которых, кстати, подавляющее большинство среди большегрузов.

Что же касается нынешнего объема отчислений «Платону», то Олег Пыланкин привел такой средний показатель: отчисления с одного большегруза в год составляют порядка 300 тысяч рублей.

Большие вопросы вызывает у водителей и расходование данных средств. По мнению регионального представителя ОПР, власти не подпускают общественников к осуждению «дорожных» трат, собранных «Платоном». Представители большегрузов хотели бы иметь больший вес и в этом вопросе.

Фото: http://www.zr.ru/d/story/d4/831188/1448977269 _tass_13455060.jpg