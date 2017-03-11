Владимиру нужны чиновники

Больше половины вакансий областного центра, поданных работодателями, составляют должности служащих. Их почти полторы тысячи из 2922. Эти сведения приводит пресс-служба городского Центра занятости, подводя итоги первых двух месяцев. Число рабочих вакансий – 1426 (48,8% от общего числа).

Уровень безработицы в столице области остается низким: 1,1 процента (аналогичный показатель на начало февраля). Как уточняют специалисты для потенциальных тружеников, подавляющее количество вакансий – с оплатой труда выше прожиточного минимума по Владимирской области.

Работодатели по прежнему ждут швей, продавцов, поваров, водителей, кондукторов, электромонтеров, киоскеров и др. Не меняется и «горячая» пятерка востребованных служащих. Это – специалисты, врачи, медицинские сестры, воспитатели, полицейские,. Помимо них нужны бухгалтеры, инженеры, менеджеры.

Тем временем, эксперты дают мрачные прогнозы по уровню безработицы, предрекая ее рост, как минимум, на полпроцента в месяц. Эти нерадостные перспективы всерьез рассматривают в Минтруде. На этой неделе его представители предложили вернуться к системе страхования от безработицы, существовавшей в России до 2001 года. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, для реализации модели необходимо отчислять 1% из фонда оплаты труда в виде страховых взносов.

Противники идеи напоминают, что и сегодня работодателям, выбирающим прозрачные отношения с государством, есть что и куда платить. В частности, компании и организации отчисляют 30% страховых взносов от фонда оплаты труда сотрудников, которые распределяются следующим образом: 22% идут в Пенсионный фонд России, 5,1% в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% – в Фонд соцстраха. Для честных и платежеспособных работодателей в правительстве рассматривают возможность снижения ставки страховых взносов до 21-22%. Однако даже если это произойдет, то не раньше 2018 года.

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