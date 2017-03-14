Проезд во Владимире всё же хотят повысить до 20 рублей

Специалисты департамента встретятся с представителями мэрии Владимира для обсуждения вопроса о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте областного центра.

На сайте департамента цен и тарифов уже размещено два проекта об установлении предельного тарифа на проезд – отдельно для автобусов и троллейбусов. Правда, ставка в проекте указана одинаковая – 20 рублей. Таксу за проезд планируется повысить уже с 1 апреля текущего года.

Это произойдёт, если перевозчики предоставят необходимый пакет документов с обоснованными расчётами затрат. Ранее заседание правления департамента уже переносили из-за того, что «Владимирпассажиртранс» принёс неверные расчёты по расходам на топливо. Нужно было считать по нормам Минтранса, а троллейбусники применили свои нормы.

Сейчас проезд во владимирских автобусах стоит 18 рублей, в троллейбусах – 17 рублей. Тарифы не поднимали два года. Не исключено, что в случае принятия новых тарифов мэрия своим решением не будет устанавливать предельный разрешённую таксу для «рогатых», так сказать, для сохранения конкуренции на общественном транспорте.