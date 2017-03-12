Директора управляющей компании арестовали на сутки

Факт неуплаты административного штрафа в размере 50 тысяч рублей был выявлен судебными приставами-исполнителями отдела по Гороховецкому району в ходе проверки.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, именно столько должен был заплатить руководитель управляющей компании по протоколу государственной жилищной инспекции Владимирской области, составленному в 2016 году за выявленные и неустраненные нарушения.

В связи с тем, что неуплата штрафа попадает под действие Кодекса об административной ответственности, судебный пристав-исполнитель составил протокол, который в течение часа рассмотрел мировой судья города Гороховца и Гороховецкого района. С учетом всех обстоятельств дела директору УК назначили наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки. Решение суда вступило в силу в этот же день.

Фото: https://imedikkelantan.files.wordpress.com/2014/11/hakim.jpg