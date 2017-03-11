Страх потерять машину помог вернуть долг

В пресс-службе регионального УФССП пояснили, что история о взыскании с гражданина К. долга в пользу его знакомой, у которой он когда-то занимал 100 тысяч рублей, тянется с 2015 года.

Оперативно взыскать всю сумму задолженности, а также проценты, под которые одалживались деньги, у судебных приставов не получилось. Должник официально нигде не работал, денежных средств на расчетных счетах не держал, имущества, которое можно было бы арестовать, не имел.

Единственный объект, представляющий интерес, как для судебных приставов, так и для взыскательницы долга – автомобиль «Хендай Солярис», но и тот находился в кредитном залоге у банка и не подлежал аресту. А сам должник, как часто бывает в подобных случаях, никаких шагов к погашению долга перед своей знакомой не предпринимал.

В январе текущего года мужчина полностью расплатился с банком за машину и стал ее полновластным хозяином. Однако наложить арест на транспортное средство опять не получилось, по месту жительства должника разыскать не удалось.

Найти автомобиль помогла приставам взыскательная долга. 3 марта транспортное средство было арестовано и передано на стоянку.

Видимо, наложение ареста на имущество не зря считается одним из самых действенных мер влияния на сознание должников. Уже через два дня мужчина позвонил судебному приставу-исполнителю и попросил его присутствовать на передаче всей суммы долга с процентами.

Процедура обмена автомобиля на деньги произошла вечером 7 марта.

Фото: http://www.rabochy-put.ru/news/