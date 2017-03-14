Владимирские школы и сады ожидает масштабный ремонт

– Евгений Геннадьевич, вас назначили неделю назад. Какие задачи вы будете решать в управлении?

– Развития системы образования в целом. Огромный и самый важный на сегодня пласт – строительство, реконструкция и ремонт образовательных учреждений, закупка учебников, а также приобретение различного оборудования.

– Во Владимире 48 школ и 88 детских садов. Огромное хозяйство. Где уже успели побывать?

– На днях был в школе № 5, там предстоит серьезный ремонт кровли, посмотрели объем работ. В этом году из бюджета города на ремонт кровель выделяется значительные средства – 37 млн рублей. По нашим оценкам, денег хватит на частичный и полный ремонт кровель 40 образовательных учреждений. Проводили совещание с дошкольными учреждениями по грядущим ремонтам. Совместно готовим конкурсную документацию, сметы. Хотим к июлю-августу уже завершить все ремонты. Был также в 46-ой школе. Там другая проблема – наполняемости классов. Школа – единственная в Загородном районе. Площадей не хватает. В планах строительство в этом микрорайоне новой школы, а сегодня планируем помочь действующему учреждению в ремонте помещений под первые классы.

– Евгений Геннадьевич, вы попали в волну кадровых перестановок. Сменились директора в школах № 15, 42, 40, 2. Как думаете, пойдут на пользу такие изменения?

– Работа с кадрами, в частности, с руководителями образовательных учреждений, также входит в мои полномочия. Обязательно будем проводить мониторинг работы новых руководителей – без какой-либо негативной цели, наоборот, с целью обмена опытом, развития инновационных направлений в работе. Я три года проработал директором школы № 15, было много планов на ближайшие годы. Теперь все, что не успел, смогу реализовать и в других школах и детсадах. В школе № 42 назначен и.о. директора Семен Малышев, ранее работавший заместителем директора Дворца детско-юношеского творчества. Теперь он – самый молодой директор в городе. Под его руководством – школа, спортзалы, бассейны. Посмотрим, поможем. Руководитель школы – человек, способный вести за собой педколлектив, родителей, детей. Это уже получается у нового директора школы № 11 Татьяны Ковальковой, которая много лет работала начальником управления образования. У Татьяны Юрьевны есть большие планы по развитию школы.

– Вы упомянули школы № 42. Как сейчас там работают бассейны и есть ли вообще здравый смысл в том, чтобы сдавать школьные бассейны взрослым?

– Группы здоровья для детей и взрослых работают во всех школах, где есть бассейны. Главное, чтобы платные занятия шли в свободное от школьных занятий время. Чтобы уроки физкультуры не сдвигали ради заработка. Нет ничего плохого в том, что школы могут оказывать платные услуги. Это дает возможность учреждениям развиваться. А что касаемо 42-ой школы, то это спортивный центр всего микрорайона, и жители микрорайона обращаются к нам с просьбой, чтобы мы разрешали им пользоваться бассейном на платной основе. Руководителям же важно понимать ответственность за четкое ведение такой работы. Поэтому обязательны договора аренды, соблюдение санитарных норм…

– Родители часто задают вопрос о медобслуживании и охране в школах и детских садах. Почему нет на месте медсестер, и почему родителей все время обязывают платить за охрану?

– Действительно, остается открытым вопрос по медобслуживанию. Для работы медицинских кабинетов нужна лицензия, а ее выдают, если кабинеты отремонтированы и там есть необходимое оборудование. Владимиру на это потребуется около 50 млн рублей. Понятно, что сразу их не найти. Поэтому мы ведем поэтапную работу по получению лицензий. Сейчас у ряда учреждений заключены договора на обслуживание, медработники – приходящие, проводят профосмотры, делают прививки.

Что касается безопасности: городской бюджет несет расходы по установке и обслуживанию тревожных кнопок во всех образовательных учреждениях. Ежемесячно казна платит за дежурство вневедомственной охраны. Необходимо поддерживать работу автоматической системы пожарной безопасности. Да, за физическую охрану платят родители. Это небольшая часть от общих расходов на безопасность. И это, конечно, добровольное дело родителей.

– Как вы считаете, нужны ли вендинг-аппараты во владимирских школах, и какой ассортимент должен быть в кафе?

– Думаю, в школах, которые обеспечиваются комбинатами питания, необходимости в кафе вообще нет. Деткам всего хватает. При этом у нас самая низкая стоимость питания среди соседних регионов. 34 рубля – завтрак, 45 рублей – обед. У нас есть вопросы к питанию в детских садах. Там не все гладко. Управление образования регулярно проводит выездные проверки, специалисты проверяют меню, технологические карты, внешний вид, выход блюд.

По вендинг-аппаратам – им, конечно, не место в образовательных учреждениях. Вендинг-аппараты стоят у нас только в ДдЮТ, причем установлены там по настоятельной просьбе родителей, которые сами ими пользуются, ожидая с занятий детей.

– Ваши три самые актуальные задачи на ближайшее время?

– Во-первых, на этот год планируем закрыть вопрос по уличному освещению прилегающей территории образовательных учреждений. Обследование провели, нужно поменять светильники и кое-где столбы. Деньги в бюджете заложены.

Во-вторых, наметили асфальтирование территорий детских садов. В этом году полностью заменим асфальт в 7-9 дошкольных учреждениях.

В-третьих, планируем развивать такое интересное направление дополнительного образования детей, как «Юнармия». Организация создана на базе школы № 24, еще в нескольких школах открываются отряды. Она нацелена на патриотическое воспитание, объединяет, скажем так, тимуровцев сегодняшнего времени.

Вот эти три задачи, наверное, в числе приоритетных. Но все это возможно только при совместной работе с сильной командой администрации города и при поддержке всех управлений.