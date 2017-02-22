На Кремлевских валах в Суздале торг теперь уместен

Об этом сообщил «Призыву» глава администрации города Сергей Сахаров. Ранее появилась информация о том, что Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка информации в СМИ о взимании платы за катание на «ватрушках» с земляных укреплений Кремлевского вала в городе Суздале.

Прокуроры увидели нарушение требований земельного законодательства и законодательства о защите конкуренции администрацией города Суздаля. В частности, незаконным они назвали решение о предоставлении земельного участка для размещения тюбингового аттракциона. Он, как установила прокуратура, не был включен в перечень мест, предназначенных для осуществления нестационарной торговли.

Мэрия оперативно внесла пункт проката тюбингового инвентаря в схему размещения нестационарных торговых объектов города. И согласовала это изменение с Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области. Как подчеркнул Сергей Сахаров, речь идет о временном размещение нестационарного объекта для оказания услуг проката на период с 23 февраля по 12 марта.

Что же касается платы за спуск с валов, то горожане со своими «ватрушками» на них пускаются беспрепятственно и бесплатно.

фото: http://www.parki-vn.ru/wp-content/ uploads/IMG_0175-1080×675.jpg