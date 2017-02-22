Во Владимирской области появится ответственный за борьбу с допингом

Депутаты комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ рассмотрели сегодня поправки к областному закону «О физической культуре и спорте». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области.

Внесение поправок предполагает приведение регионального закона в соответствие с федеральными нормами. Законопроектом предлагается исполнительной власти субъекта дать полномочия определять должностное лицо, которое будет ответственным за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

По словам председателя профильного комитета Ольги Хохловой, этот человек будет взаимодействовать с российской антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физкультуры и спорта, а так же с федеральным органом, отвечающим за медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России.

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