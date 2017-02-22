Расселение хрущевок началось не с Владимира, а с Владимира Владимировича

В разговоре с московским мэром Собяниным президент РФ заявил, что считает более целесообразным снести «хрущобы» – в том числе те, которые не считаются аварийными – и построить новые дома. В Москве решение назвали «беспрецедентным», в целом одобрили и подсчитали, что на снос потребуется около 3 триллионов рублей… Собянин, кстати, пообещал построить на месте хрущевок дома, которые «прослужат не менее ста лет»… Интернет немедленно наполнился шутками на тему «кому прослужат – уж никак не жителям снесенных домов».

Что касается собственно Владимира – в этом году исполнится ровно 10 лет с тех пор, как вопрос о массовом сносе хрущевок был впервые поднят на горсовете. В 2007-м была даже разработана схема сноса кирпичных пятиэтажек и строительства на их месте современных многоэтажных домов. Кое-где по программам реконструкции жилых кварталов даже прошли общественные слушания. Однако потом грянул кризис, денег не стало, практически заморозилось даже точечное строительство, и тем более комплексная реконструкция…

В 2012-м к теме вернулись. Была составлена новая программа сноса «хрущоб» – уже не всех подряд, а только аварийных и предаварийных. При этом программа переродилась в локальные проекты реконструкции жилого фонда: первыми «под раздачу» попали, в частности, здания на ул. Полины Осипенко и в прилегающих к ней районах (ул. Северная, Почаевская, 1-я Пионерская и т.д). Предполагалось, что те, кто снимает квартиры по договору социального найма, получат такое же съемное жилье аналогичной площади, а у собственников будет выбор: новая квартира или денежная компенсация. Программа была рассчитана до 2015 года, переселять хрущевских обитателей должны были начать в 2014-м, но начался новый кризис, и даже первый локальный проект до конца не реализован.

Пока во Владимирской области действует только региональная адресная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которую планируется завершить к сентябрю 2017 года. В областном департаменте ЖКХ сообщают, что в регионе-33 с момента ее старта в 2013 году было построено 43 новых многоквартирных дома, переселено 2 тысячи 747 человек из 1206 развалюх. В 2017 году остается переселить 683 человека из 389 аварийных помещений.

«Также в прошлом году в регионе была сформирована программа расселения почти 8 тысяч человек на 2018 – 2022 годы. На эти цели региону потребуется порядка 4 миллиардов рублей. Сейчас Правительство Российской Федерации определяет порядок и механизмы финансирования этой программы», – рассказал директор департамента Глеб Серёгин.

О тотальном сносе хрущевок во Владимирской области – и даже конкретно во Владимире – пока речь не идет, но в свете последних тенденций эта тема может заново всплыть. Но будет ли это хорошо?

Сама я живу в хрущевке уже 30 лет. Главный недостаток моей двухкомнатной квартиры – планировка (комнаты проходные, а не изолированные). Достоинств гораздо больше: она теплая, в ней ничего не течет и ниоткуда не дует, в ней есть кладовка, подвал и «холодный» ящик под подоконником. Она расположена в удачном месте рядом с остановкой, бассейном, магазинами и целой россыпью детских садов (мне, правда, пока не актуально – ну а вдруг).

Допустим, за родовое гнездо мне предложат на выбор или компенсацию, или новую квартиру (на самом деле выбора может и не быть, это зависит от решения властей). Компенсации у нас исконно минимальные – как правило, по кадастровой, а не по рыночной стоимости. Тех денег, которые предложат за «двушку», хватит в лучшем случае на убитую однушку во вторичном фонде. Может, тогда взять «натурой»?

«Натуру», по всей видимости, будут предлагать в активно застраивающихся районах типа Сновицы-Веризино, Юрьевец и т.п. – с довольно условной инфраструктурой и необходимостью в два-три раза больше времени тратить на дорогу на работу, в гости, да хоть в кино. К тому же, по опыту знакомых, квартиры в новостройках сейчас сдаются «лысыми». «Просто бетонная коробка, – поделилась Анна Новикова, обладательница такой квартиры. – Ни раковины, ни ванны, ни даже розеток, ни хоть каких-то обоев или побелки на потолке. Предполагается, что хозяин квартиры сразу может сделать так, как ему больше нравится. На практике, чтобы привести такую квартиру в минимально жилое состояние, надо отдать еще тысяч 250-300 – за самый элементарный ремонт».

Предположим также, что жильцам «хрущевок» дадут возможность подождать и переехать в тот дом, который построят на месте их прежнего жилья (об этом, кстати, мечтали жители расселяемых «авариек» в центре – но напрасно). Но сколько придется ждать? И где? С учетом того, что маневренный фонд во Владимире не бесконечен – и частично уже занят жильцами обвалившегося в прошлом году дома на ул. Сакко и Ванцетти.

Так что нет, я не хочу менять свою хрущевскую «синицу» на лысого «журавля» на окраине города.

Жители хрущевок, что думаете?

Фото: http://www.1000dosok.ru/faq.php?n=3453327