Депутаты сделали «Вечный огонь» негасимым в первом чтении

В поправках к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» разделяются понятия «Вечного огня» и «Огня памяти». Определено, что «Вечный огонь» – это мемориал, где обеспечивается постоянное горение огня, а «Огонь памяти» – мемориал, где огонь зажигается периодически.

Авторами проекта стали депутаты – активисты Общенародного фронта (ОНФ). По их данным, в России насчитывается 3969 таких мемориалов. И лишь пятая их часть подключена к магистральному газопроводу, то есть работает круглогодично. Остальные функционируют от газобаллонного оборудования, их зажигают лишь в памятные даты.

К сожалению, в прошлые годы было немало примеров того, что «Вечные огни» просто напросто переставали гореть – в лучшем случае их зажигали на День Победы. Достаточно в поисковой строке Интернета набрать фразу «Вечный огонь погас…», как обнаружится масса соответствующей информации из разных уголков России – от Петрозаводска до Владивостока.

Депутаты хотят искоренить это позорное явление: уж если огонь вечный, он должен гореть всегда. А вот «Огни памяти» могут работать лишь на праздники. Разработчики законопроекта рассчитывают, что поправки вступят в силу уже к 9 мая.

К сведению, во Владимирской области находится 25 мемориалов «Вечный огонь», только к 10 из них подведен природный газ. Во Владимире мемориал на площади Победы функционирует постоянно. И за это газовики берут с муниципалитета вполне приличные деньги. Так, в прошлом году город из бюджета заплатил за данную услугу около 200 тысяч рублей.

Кроме мемориала на площади Победы, во Владимире есть ещё два: на Князь-Владимирском кладбище и в Оргтруде на улице Октябрьской. Их зажигают 23 февраля, 9 мая и 22 июня.

Безусловно, помимо расходов на газ муниципалитеты несут траты на поддержание в порядке собственно мемориалов – на их ремонт, благоустройство, а то и на ликвидацию последствий разного рода происшествий. Достаточно вспомнить два резонансных ДТП 2015 года: в селе Павловское Ковровского района грузовик наехал на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне (виновник ДТП с места скрылся), а во Владимире нетрезвый водитель Porsche врезался в памятник у «Вечного огня» на площади Победы.

Фото: https://cache.readovka.ru/1499278ca3c3e0f04b985c04d5736080_XL.jpg