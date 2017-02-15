Владимирцам предлагают оценить работу больниц

В 2017 году во Владимирской области будет продолжена работа по независимой оценке качества оказания услуг медицинских учреждений.

Так, каждый пациент, кликнув на баннер «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями», размещенный на сайтах департамента здравоохранения и подведомственных учреждений, может оценить работу той или иной больницы или поликлиники.

Среди критериев оценок – комфортность условий и доступность предоставления медицинских услуг, время ожидания приема специалистами, доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, удовлетворенность оказанными услугами, открытость и доступность информации о медицинской организации, причем как в амбулатории, так и в стационаре.

В региональном департаменте здравоохранения напоминают, что мониторинг проведения независимой оценки качества услуг учреждений здравоохранения Владимирский области проводится с 2014 года.

До конца этого года все медицинские организации региона будут охвачены независимой оценкой, в том числе и негосударственные медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования.

Фото: http://omskregion.info/news/16734-omskim_