Дама из Владимира купила иномарку из «утиля»

Всякий автолюбитель хотя бы раз «покупался» на привлекательные цены столичных автосалонов. Многие подержанные автомобили можно купить в Москве дешевле, чем во Владимире. В надежде сэкономить потребители нередко забывают о рисках таких сделок.

Инспектора ГИБДД и юристы-правозащитники постоянно твердят о необходимости проверять машины по открытым электронным ресурсам, по базам Госавтоинспекции. Увы. Владимирская автоледи угодила в очередную ловушку.

Как водится, даму покорил внешний вид иномарки SUV-Vortex. Не последнюю роль сыграла и цена – 623 тысячи рублей за четырехлетнюю иномарку. Поразительно, но покупательницу не смутило даже, что автосалон располагался в… гаражном кооперативе на окраине столицы. Продавцы сумели «раскрутить» доверчивую даму так же на страховку жизни и на дополнительное обслуживание машины (выезд комиссаров на случай аварии, мелкий ремонт). Стоимость покупки выросла до 700 тысяч рублей.

Счастливая обладательница иномарки доехала на купленной машине до Владимира, и, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же решила поставить её на учет. В ГИБДД выяснилось, что ПТС на автомобиль числится в списках утраченной спецпродукции.

Похоже, что документы были поддельные, от другой машины, которую давно утилизировали. Как водится, продавцы из автосалона трубку не берут. Из тупика покупательнице помогли выбраться юристы общественной организации по защите прав потребителей «Содействие».

– Сначала мы направили претензию по адресу автосалона. Реакции не было. Поэтому мы обратились в суд по месту жительства потребителя, – рассказывает юрист Евгения Кочеткова. – В данном случае нарушен закон о защите прав потребителей. Во-первых, товар должен быть пригодным для целей использования (статья №4), во-вторых, потребитель вправе вернуть некачественный автомобиль в течение 15 дней (статья № 18).

Ни на одно заседания продавцы автосалона не явились. Заочное решение вынесено в пользу истца. С учетом неустойки потребителю должны вернуть свыше миллиона рублей. Документы уже поступили на исполнение судебным приставам. Теперь лишь бы на счетах автосалона, затерявшегося в гаражном кооперативе, были деньги для списания долга.

Фото: https://yandex.ru/images/search?text=SUV -Vortex&clid=9403&img_url=http%3A%2F%2Fcm3.dlstatic. ru%2Fannouncement%2Fgallery%2F1576%2F1576314. gallery.jpeg&pos=29&rpt=simage