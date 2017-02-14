Нерадивую многодетную мать выселили из квартиры

У таких «кукушек» гнезда быть не должно, отмечают в пресс-службе регионального УФССП и поясняют, что в потере жилья горе-мать виновата только сама.

На протяжении многих лет она ведет асоциальный образ жизни: нигде не работает, злоупотребляет алкоголем. И это при том, что она мать троих детей!

Самый младший ребенок воспитывается бабушкой, средний находится под опекой старшего брата. Долг по алиментам на двоих несовершеннолетних детей на январь 2017 года достиг более 150 тыс. рублей.

Стараниями органов опеки квартира еще несколько лет назад перешла детям, но жить там попросту невозможно. Многочисленные друзья родительницы устроили из нее настоящий притон.

Старший сын неоднократно предпринимал попытки навести в квартире относительный порядок, чтобы жить там с братом, но друзья матери выбивали дверь и устанавливали свои порядки… Последнее время братья также жили у бабушки.

В январе текущего года по заявлению органов опеки и попечительства было вынесено судебное решение о выселении женщины из жилого помещения без предоставления другого жилья, 9 февраля судебное решение было исполнено.

Накануне выселения судебными приставами-исполнителями на нерадивую мамочку был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (уклонение от уплаты алиментов).

Мировой судья, рассмотрев данный протокол, назначил женщине наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Фото:http://r74.fssprus.ru/news/suspect_info/

