Из Владимира в Питер хотят отправить бразильский лайнер

В ходе рабочей поездки по Александровскому району директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Романенко приоткрыл завесу тайны о проводимых в “Белом доме” переговорах по возобновлению авиаперевозок из владимирского аэропорта “Семязино”. Перевозчик, как минимум, должен отвечать двум обязательным требованиям: иметь подходящий парк самолетов и не устанавливать заоблачные цены за билеты. Александр Романенко отметил, что с одним из авиаперевозчиков областная администрация уже достигла определенных договоренностей сразу по двум направлениям: привычному для жителей региона Владимир-Санкт-Петербург и давно рекламируемому Владимир-Сочи.

Осуществлять перевозку пассажиров на них, по словам Романенко, будут пятидесятиместные региональные реактивные самолеты Embraer ERJ 145. Эти самолеты были разработаны бразильской авиастроительной компанией с одноименным названием в начале 1990-х. У мировых авиакомпаний лайнер пользуется хорошим спросом, поскольку является недорогим в обслуживании, а его детали взаимозаменяемы с другими моделями семейства ERJ 145. И самое главное: самолет доказал свою надежность. Почти за 20 лет эксплуатации этих самолетов в мире не произошло ни одного происшествия с человеческими жертвами.

ERJ 145 способен взять на борт от 44 до 50 пассажиров, и перевезти их на расстояние до 3000 километров. Сегодня эти самолеты активно используются в гражданской авиации таких стран, как США, Великобритания, Франция. В России Embraer ERJ 145 эксплуатирует “Комиавиатранс”.

Фото: http://oleg-ivanov.livejournal.com/261158.html