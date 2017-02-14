Пенсионер отсудил ущерб от волшебных пилюль

Дедушке в отстаивании его интересов помогала областная общественная организация по защите прав потребителей «Содействие». По решению суда доверчивому пенсионеру вернут деньги за капсулы, которые он приобрел у псевдо-доктора, ходившего по квартирам владимирцев и предлагавшего чудодейственный товар.

Дед купил у разговорчивого продавца – молодого парня – 5 капсул, каждая из которых якобы представляет собой некий автономный электростимулятор. Стоит проглотить хотя бы один, и препарат начнёт положительно воздействовать на все внутренние органы и разительно улучшит самочувствие.

Цена одной капсулы – 25 тысяч рублей. За пять пенсионер заплатил 75 тысяч рублей – скидок и бонусов не было. После приёма первой же капсулы дедушке стало плохо: подскочило давление, закружилась голова, открылась тошнота. Хорошо, супруга была рядом. С помощью традиционной медицины привела мужа в чувство.

Тут уж супруги поняли, что обманулись, и решили вернуть оставшиеся коробки продавцу. Не тут-то было. Дозвониться по указанным на товаре телефонам не было возможности, ответа на отправленную почтой претензию не было. Вместе с юристом «Содействия» супруги обратились в районный суд. На заседание вызвали женщину-индивидуального предпринимателя, чьи реквизиты были указаны в кассовом чеке, выданному потребителю.

Удивительно, на суд она приехала – во Владимир из Брянска. Такое в судебной практике по подобным делам случается редко. Женщина заявила суду, что чековую ленту у неё украли или вообще подделали, а продажей чудо-капсул она никогда не занималась.

Тем не менее, в ходе судебного разбирательства удалось подтвердить подлинности чека, да и сама предприниматель согласилась, что товар – её, и она готова принять назад неиспользованные препараты. Но добровольно вернуть деньги покупателю отказалась.

Суд вынес решение в пользу истца. Индивидуальный предприниматель обязана выплатить 120 тысяч рублей (стоимость товара и неустойки), а потребитель – вернуть коробки с капсулами. Судебные приставы получили документы на исполнение, но пока деньги так и не взысканы. Зато предприниматель постоянно звонит дедушке и требует вернуть оставшиеся капсулы. Видимо, нашлись очередные потенциальные клиенты.