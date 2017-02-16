Вязниковцы уломали власти на «сухое» кладбище

В Вязниках есть два старых кладбища – историческое при Крестовоздвиженской церкви и на выезде из города в сторону Пировых Городищ. Там сегодня мест под захоронения нет, погребения разрешены только в уже имеющихся семейных оградах. А еще действует новый погост – в так называемой Малаховой роще близ деревни Илевники. Правда, «новый» – понятие относительное.

Кладбище там запланировали еще в 1980-х гг., причем волевым решением «сверху» главного архитектора области Алексея Акимова, занимавшего этот пост четверть века и сегодня более всего известного как соавтора мемориала на месте гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина под Киржачом. Но если там Алексей Петрович обессмертил свое имя, то вязниковцы до сих пор поминают его далеко не самыми лестными словами.

Им месторасположение кладбища в Малаховой роще сразу не понравилось. Во-первых, это по вязниковским меркам очень далеко – более 10 км от города, причем с неизбежным выездом на федеральную трассу М7. Во-вторых, получилось почти точно по известной песне времен еще аж Крымской войны: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Участок в 13 гектаров, выделенный под кладбище, оказался заливаемым во время весеннего снеготаяния и сильных дождей. К тому же погост расположен в низине, и в непогоду, а также в осеннюю и весеннюю распутицу превращается в большую лужу. Да и уровень грунтовых вод там слишком высок. Обычно на Руси под кладбища выбирали, наоборот, сухие участки, а тут, видимо, решение принимали по карте без выезда на место.

Неудивительно, что кладбище в Малаховой роще популярностью у жителей Вязников не пользуется. Известны случаи, когда вода сносила там установленные надгробия и даже разрушала сами могилы. Те, у кого есть возможность произвести подзахоронение в ограде рядом со «своими» покойниками на старом кладбище, обязательно это делали, лишь бы не связываться с «Малаховкой».

Тем не менее, ресурсы кладбищ в пределах городской черты Вязников уже полностью исчерпаны, поэтому везти усопших в Малаховскую рощу приходится поневоле. Возможности хоронить покойников на сельских погостах близ дач и «домиков в деревне» тоже есть не у всех.

В конце концов, вязниковцы попросили местные власти выделить под городское кладбище более удобное место. Однако найти подходящий участок райадминистрации оказалось непросто. Поначалу рассматривалась возможность устройства кладбища близ микрорайона Нововязники неподалеку от линии Горьковской железной дороги, или у деревни Липки в трех километрах к западу от Вязников. Но в итоге оба участка не подошли. И вот теперь выбран третий и на этот раз окончательный вариант: западнее деревни Илевники и неподалеку от той же Малаховой рощи. Только участок там более возвышенный и «сухой».

Специалисты утверждают, что проблем со скоплением воды на новом месте не возникнет. Новый участок под кладбище в 18 гектаров, согласно расчетам, полностью удовлетворит потребности Вязников в течение ближайших 40 лет. Вокруг «Малаховой рощи-2» запланирована посадка деревьев в два ряда, там предусмотрены места под административные и хозяйственные помещения, а также зона отдыха посетителей с установкой лавочек.

Так как данная территория административно находится в пределах муниципального образования «Город Вязники», то окончательное решение об устройстве нового кладбища должен был принять Вязниковский горсовет. Депутаты за подобный вариант решения кладбищенской проблемы проголосовали единогласно.

Фото: http://images.aif.ru/009/031/1646990bf720b902b55226e51c3f5061.jpg