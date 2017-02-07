Новый сайт музея будет стоить, как кроссовер и рояль

Нынешний сайт музея-заповедника появился в 1999 году и за прошедшие годы устарел. Сейчас на сайте «Госзакупки» опубликован лот, согласно которому музей заказывает разработку нового сайта. За это он готов заплатить… 4 020 000 рублей.

Согласно техзаданию, у сайта должны быть текстово-информационные страницы «История музея», «Новости», «Вклад в историю (поддержка науки)», «Страница директора», а также описание музейных объектов во Владимирской области: Владимире, Суздале, Муромцево, Гусь-Хрустальном и т.д.

Из того, чего нет на нынешнем сайте: предполагается создать некий «Конструктор тура», в котором человек может задать желаемые даты, тип поездки (с детьми, на улице, в помещении или «популярное»), продолжительность и интенсивность (от «облегченного» до «экстремального») – и получить ориентировочную программу на «странице результата». Сайт должен быть двуязычным – с русской и английской версией.

Мы решили узнать, может ли сайт стоить таких денег, и обратились в одну из владимирских IT-компаний. «Сайт сайту рознь, – рассказал разработчик сайтов Илья Петров, – он может стоит и 15 тысяч, и миллион. Но, посмотрев техзадание, я могу сказать вот что: требования к сайту у музея-заповедника довольно расплывчатые, формулировки – общие. Ничего сложного в этом задании нет. Что обращает на себя внимание – «Конструктор тура», но и он не предусматривает никаких сверхзадач для разработчика. Там не предусмотрена, например, возможность удалённого бронирования или оплаты банковской картой».

По словам специалиста, во Владимире сайт по такому техзаданию сделали бы максимум за 250 тысяч рублей, хорошая московская фирма взяла бы раза в два больше – до полумиллиона.

В конце документа указан дополнительный пункт: фотосъемка тысячи музейных экспонатов с последующей компьютерной обработкой. «Призыв» выяснил у профессиональных владимирских фотографов, которые занимаются работой такого рода, что за одну готовую картинку – включая цветокоррекцию и ретуширование изображения – они получают 100 рублей. Таким образом, сделать всю работу можно было бы максимум за 100 тысяч рублей. Сайт и фотосъемка, соответственно, обошлись бы в 600 тысяч.

На «Госзакупках» указано, что разработчик музейного сайта не будет выбран посредством электронного аукциона – предполагается «закупка у единственного поставщика».

Надо отметить, на настоящий момент сайт – самое дорогостоящее приобретение музея-заповедника: так, на покупку кроссовера было потрачено 1,8 миллиона рублей, а концертный рояль обошелся ему в 2,6 миллиона.

Фото: http://www.yaplakal.com /forum2/st/180 /topic1529139.html