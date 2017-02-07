Разбушевавшийся подросток ответит за разбитую остановку

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, установлен неизвестный, разбивший в середине декабря прошлого года стекла остановочного павильона в районе Карачаровского шоссе в Муроме.

Тогда информация о факте вандализма поступила в дежурную часть полиции от местной жительницы, ставшей очевидцем произошедшего. С ее слов, разбил остановочный павильон подросток.

Правоохранители установили, что к причастен к вандализму 14-летний местный житель. Сам молодой человек сознался в содеянном, пояснив полицейским, что поссорился со своей подругой и таким образом выразил свой гнев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Своими действиями эмоциональный молодой человек причинил материальный ущерб городскому бюджету в сумме 16 000 рублей.

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