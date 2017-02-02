Отец утонувшей в Муроме девочки пойдёт под суд

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Московской области.

Как сообщает ведомство, минувшим летом житель Московской области с двумя малолетними детьми, 9-летнем сыном и 11-летней дочкой, отдыхал в Муромском районе.

Трагедия произошла на левом берегу Оки вблизи села Карачарово. Это место не оборудовано для купания, с опасными местами и сильным течением.

По данным Следкома, отец знал о коварностях водоема и о том, что дочь и сын не умеют плавать. Однако разрешил детям играть в воде, а сам удалился на расстояние более 50 метров по берегу, где начал ловить рыбу.

Малолетняя девочка играя, оказалась на глубоководье, и, не справившись с ситуацией, утонула.

Заметив отсутствие в водоеме дочери, мужчина бросился на спасение, призвал на помощь граждан, но попытки отыскать ребенка не увенчались результатом. Тело ребенка спасатели обнаружили только на следующий день.

Известно, что после развода родителей дети проживали в Московской области с отцом. Интересы погибшей девочки в суде будет представлять её мать, проживающая в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/upload/site15/ document_images/QJT2L1d3mS-800×600.jpg