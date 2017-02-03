Во Владимирской области выбрали 10 лучших спортсменов

Кадровая комиссия департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области утвердила список из 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров Владимирской области.
10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Гемперле (Виноградова) Наталья – спортивное ориентирование;
Константинов Иван – спорт глухих (греко-римская борьба);
Красноштанов Илья – волейбол;
Куксенков Николай – спортивная гимнастика;
Магомедов Садам – бокс;
Манцигов Абуязид – греко-римская борьба;
Муратова Вера – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг);
Ростов Алексей – спортивная гимнастика;
Фолифоров Антон – спортивное ориентирование;
Шипилова-Виноградова Ольга – спортивное ориентирование.
5 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Калабушкин Игорь Николаевич – спортивная гимнастика (спортсмены: Н. Куксенков и К. Прокопьев);
Красильников Дмитрий Валерьевич – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг) (спортсмен: В. Муратова);
Кудрявый Александр Павлович – спортивное ориентирование (спортсмены: А. Фолифоров и О. Шипилова-Виноградова);
Магомедов Надир Магомедович – спортивная борьба и спорт глухих (греко-римская борьба) (спортсмены: А. Манцигов и И. Константинов);
Овчинников Алексей Юрьевич – рукопашный бой (спортсмены: А. Мутачев, О. Сафронова, М. Баймасханов).
Фото: http://cdn.pcwallart.com/images/boxing-knockout-wallpaper-3.jpg
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