Во Владимирской области выбрали 10 лучших спортсменов

Кадровая комиссия департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области утвердила список из 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров Владимирской области.

10 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Гемперле (Виноградова) Наталья – спортивное ориентирование;

Константинов Иван – спорт глухих (греко-римская борьба);

Красноштанов Илья – волейбол;

Куксенков Николай – спортивная гимнастика;

Магомедов Садам – бокс;

Манцигов Абуязид – греко-римская борьба;

Муратова Вера – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг);

Ростов Алексей – спортивная гимнастика;

Фолифоров Антон – спортивное ориентирование;

Шипилова-Виноградова Ольга – спортивное ориентирование.

5 ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Калабушкин Игорь Николаевич – спортивная гимнастика (спортсмены: Н. Куксенков и К. Прокопьев);

Красильников Дмитрий Валерьевич – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг) (спортсмен: В. Муратова);

Кудрявый Александр Павлович – спортивное ориентирование (спортсмены: А. Фолифоров и О. Шипилова-Виноградова);

Магомедов Надир Магомедович – спортивная борьба и спорт глухих (греко-римская борьба) (спортсмены: А. Манцигов и И. Константинов);

Овчинников Алексей Юрьевич – рукопашный бой (спортсмены: А. Мутачев, О. Сафронова, М. Баймасханов).

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