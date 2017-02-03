С газовых должников взыскали более 1,8 млрд рублей

В 2016 году компания «Газпром межрегионгаз Владимир» взыскала в судебном порядке свыше 1,85 млрд рублей просроченной задолженности за поставленный газ.

В Арбитражный суд Владимирской области поставщик газа направил 296 исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленный газ с юридических лиц на общую сумму более 1,7 млрд рублей. За 2016 год вынесено 238 решений в пользу газоснабжающей компании на сумму 1,8 млрд рублей (в том числе по искам, предъявленным в 2015 году), по остальным делам производство находится в стадии судебного разбирательства.

Уже сейчас на счета поставщика поступили 1,4 млрд рублей. У судебных приставов находится 245 исполнительных листов на сумму 1,1 млрд.

Теперь долги предстоит взыскать и с потребителей.

В прошлом году на физических лиц в суды было направлено 8,3 тыс. заявлений. Сумма взыскиваемой задолженности – почти 60,5 млн рублей. В результате за 2016 год вынесены судебные решения о взыскании с абонентов-должников денежных средств в пользу поставщика газа на общую сумму 54 млн рублей. Оставшаяся часть заявлений находится на рассмотрении.

От газоснабжения были отключены 1853 потребителя-неплательщика, общая просроченная задолженность которых составила 46,7 млн рублей. Более 3,8 тыс. абонентов оплатили долг на общую сумму 22,9 млн рублей уже в ходе действий по отключению газоснабжения.

В «Газпром межрегионгаз Владимир» вновь отмечают, что отключение от газа – вынужденная мера. К ней прибегают только в том случае, когда абоненты-должники не реагируют на обращения и уведомления.

Фото: http://www.km.ru/economics/2015/01/15/gazprom/