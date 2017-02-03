Патриарх мстёрского промысла отметил юбилей

Народный художник России, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина и обладатель золотой медали Российской Академии художеств, Лев Александрович отмечал вчера, 2 февраля, юбилей – 85 лет. Он – потомственный художник, коренной житель Мстёры. Его дед писал образа, отец, талантливый живописец, погиб во время Великой Отечественной войны в 1943 году при обороне Ленинграда.

Лев Фомичёв начал карьеру художника в 12 лет, в 1944 году, учеником талантливого мстёрского мастера Фёдора Григорьевича Шилова, тогда только что демобилизованного из армии после тяжелого ранения. Первая работа Льва Фомичёва «Дорога жизни» была посвящена памяти отца.

Мастер так вспоминает о тех непростых, но очень важных для его творческой биографии годах так: «Первые мои годы в артели напоминали жизнь Максима Горького из книг «Детство», «Юность», «Мои университеты». Мне приходилось колоть и носить дрова, топить печи, тереть краски мастерам. Кому же было заниматься этим, как не подмастерью. Потихоньку, постепенно мастера приучали меня и к художеству».

С 1957-го молодой художник Фомичёв впервые стал участником выставки работ местных мастеров, а в 1964 году его приняли в Союз художников России. К тому времени его уникальный талант раскрылся в полную силу. Лев Александрович много работал над изучением древнерусской иконы, его творчество приобрело монументальность, философскую глубину. Основными темами, вдохновляющими художника, стали древняя русская история, былины, народная песня, фольклор.

На часто задаваемый вопрос, в чем секрет его выдающихся достижений в жанре лаковой миниатюры, Лев Александрович отвечает так:

«Секретов нет. Один-единственный секрет – любить жизнь, любить свой народ, свою природу. А еще – и страстное желание работать!»

И до сих пор, несмотря на почтенный возраст опытнейший и самобытнейший мастер радует своих почитателей новыми великолепными работами. Достаточно сказать, что на персональной выставке Льва Фомичёва, которая открылась в залах Мстёрского художественного музея в день его нынешнего юбилея, были представлены и миниатюры, созданные ветераном совсем недавно в 2016 году! Кстати, наряду с множеством расписанных классиком мстёрского искусства шкатулок на вернисаже было представлено немало картин художника, выполненных в различной технике и отнюдь не миниатюрного формата – в основном написанных маслом пейзажей и видов родной Мстёры.

– Лев Александрович, сколько работ представлено на этой выставке? – спрашивали гости у виновника торжества.

– Не считал, – разводил руками Лев Александрович, причем без намека на какую-либо рисовку, просто он свои шедевры и в самом деле не считает, а завершая очередной труд сразу же переключается на реализацию нового замысла.

Чествование легендарного живописца проходило в залах музея среди работ мастера (а их можно рассматривать и любоваться тончайшими деталями былинных и сказочных сюжетов бесконечно). Вела праздничную программу директор Мстёрского художественного музея Валентина Позднякова.

Юбиляра поздравили представители властей различного уровня. Прежде всего, было оглашено поздравительное письмо, которое направил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В нем, в частности, говорилось: «В каждой Вашей работе органично сочетаются традиции и новации, каждая наполнена поэтичностью и сделана с большой любовью. Многие годы они являются украшением музеев, художественных выставок и частных коллекций, дарят людям незабываемые впечатления. Желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего Вашей творческой семье. К моим поздравлениям присоединяется супруга».

Заместитель директора департамента культуры Сергей Зотов передал поздравления Льву Александровичу от губернатора Владимирской области Светланы Орловой и её подарок – именные часы. Юбиляра поздравили также представители местной власти, коллеги-художники, сотрудники различных музеев, включая Владимиро-Суздальский музей-заповедник, искусствоведы, представители профсоюза и ряда общественных организаций, журналисты, многочисленные родственники, просто земляки и почитатели таланта. Участники торжества единодушно желали выдающемуся мастеру здоровья, творческого долголетия и новых шедевров, а также продолжения фомичёвских традиций в лаковой миниатюре в работах его учеников.

Все проходило почти по-семейному, и было напрочь лишено оттенка официоза, так как Льва Александровича все без исключения воспринимают как замечательного художника и патриарха мстёрского художественного промысла.

Юбиляр стоя, хотя при этом и опираясь на палочку, принимал подарки и цветы, демонстрируя завидную бодрость, общительность и оптимизм. Он много шутил, улыбался и был в прекрасном расположении духа. Мастер сообщил, что перед нынешним юбилейным торжеством даже впервые за длительное время значительно укоротил свою окладистую бороду. Кстати, некоторые шутливо пеняли юбиляру за подобную «операцию», так как легко узнаваемая «фирменная» фомичевская борода, ныне в известном роде является одним из символов Мстёры, почетным гражданином которой является художник. А представители Мстёрского музея сообщили, что и впредь планируют проводить новые выставки работ Льва Фомичёва.

Сам же Лев Александрович считает, что для него творчество – это потребность выразить свою душу, донести до людей красоту окружающего мира. И дай Бог, чтобы этот удивительный человек, давно уже ставший живой легендой, оставался среди нас и творил как можно дольше!