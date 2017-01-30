Бизнесмена с семьей выселили за долги

Богатых тоже выселяют, отмечают в региональном УФССП и приводят в пример историю предпринимателя, который лишился своего особняка за долги банку.

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Как сообщают приставы, дом площадью более 400 квадратных метров был заложен главой семьи несколько лет назад для получения 3-х миллионного кредита. Однако долг своевременно выплачен не был. Просрочка по выплатам  в конечном итоге  привела к тому, что предприниматель стал должен банку не три, а почти пять миллионов.

Не сумев урегулировать долговую  ситуацию,  мужчина потерял  все права на свой дом, и тот перешел банку.

После определения рыночной стоимости 2-х этажного особняка и земельного участка  общей площадью 2000 кв. метров, банк перевел должнику оставшиеся пять миллионов рублей для решения квартирного вопроса.  Но даже после получения этих денег,  мужчина  и члены его семьи уезжать из уже чужого дома не  торопились.

На протяжении  более двух лет банк пытался  получить свое недвижимое имущество. В ход  пошли отключение дома от электроэнергии, заселение на участок представителей различных охранных организаций, а также приглашение всевозможных проверяющих организаций. Ничего не помогало.  Отключили свет  –  подключились   к соседям,  отрезали  от соседей – купили генератор, а воду стали завозили  бочками. Противостояние  накалялось день ото дня…

В итоге банк обратился  в суд о принудительном выселении  предпринимателя и членов его семьи, двое из которых дети.

Суд поддержал законные требования законных владельцев и уже в декабре 2016 года  в отделе судебных приставов Ленинского района города  Владимира было возбуждено  8 исполнительных производств  о принудительном  выселении.

23 января приставам удалось выселить лишь главу семьи, он ушел из дома, захватив только сумку с личными вещами.

Продолжение последовало 26 января.  О личных вещах речь уже не шла.  Должники  при помощи грузчиков, предоставленных банком, активно снимали шторы, картины, откручивали люстры и бра… Работы  остановились лишь  после 21.00. На следующий день все было продолжено. Последние  предметы мебели были вынесены уже  поздним вечером 27 января.

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