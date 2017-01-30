Бизнесмена с семьей выселили за долги

Как сообщают приставы, дом площадью более 400 квадратных метров был заложен главой семьи несколько лет назад для получения 3-х миллионного кредита. Однако долг своевременно выплачен не был. Просрочка по выплатам в конечном итоге привела к тому, что предприниматель стал должен банку не три, а почти пять миллионов.

Не сумев урегулировать долговую ситуацию, мужчина потерял все права на свой дом, и тот перешел банку.

После определения рыночной стоимости 2-х этажного особняка и земельного участка общей площадью 2000 кв. метров, банк перевел должнику оставшиеся пять миллионов рублей для решения квартирного вопроса. Но даже после получения этих денег, мужчина и члены его семьи уезжать из уже чужого дома не торопились.

На протяжении более двух лет банк пытался получить свое недвижимое имущество. В ход пошли отключение дома от электроэнергии, заселение на участок представителей различных охранных организаций, а также приглашение всевозможных проверяющих организаций. Ничего не помогало. Отключили свет – подключились к соседям, отрезали от соседей – купили генератор, а воду стали завозили бочками. Противостояние накалялось день ото дня…

В итоге банк обратился в суд о принудительном выселении предпринимателя и членов его семьи, двое из которых дети.

Суд поддержал законные требования законных владельцев и уже в декабре 2016 года в отделе судебных приставов Ленинского района города Владимира было возбуждено 8 исполнительных производств о принудительном выселении.

23 января приставам удалось выселить лишь главу семьи, он ушел из дома, захватив только сумку с личными вещами.

Продолжение последовало 26 января. О личных вещах речь уже не шла. Должники при помощи грузчиков, предоставленных банком, активно снимали шторы, картины, откручивали люстры и бра… Работы остановились лишь после 21.00. На следующий день все было продолжено. Последние предметы мебели были вынесены уже поздним вечером 27 января.