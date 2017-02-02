Владимирский спортсмен взял «золото» в Татарстане

Владимирский тяжёлоатлет Евгений Адамов завоевал золотую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, – сообщает пресс-служба администрации области.

В эти дни соревнования проходят в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Продлятся они до 6 февраля включительно. Участие в соревнованиях принимают 275 молодых спортсменов – 180 юношей и 95 девушек.

Отметим, что Евгений Адамов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по тяжёлой атлетике имени П.В. Кузнецова, он выступает в весовой категории до 50 кг.

Фото пресс-службы администрации области