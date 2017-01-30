Дважды в неделю волонтёры будят в себе клоуна

Красный нос – каждому в руки

Двадцать восемь незнакомых людей сидят кружочком и поглядывают друг на друга. Начинается представление. «Меня зовут Лиза, мне нравится заниматься с детьми». «Я Юля, хочу приносить пользу». «Меня зовут Дима, я инженер, готовый на добрые дела». В основном в зале студенты, но есть и несколько взрослых людей. Елена Королёва, директор некоммерческой организации «День Ы» (специализирующейся на больничной клоунаде) уверена: ни возраст, ни специальность, ни количество знакомых анекдотов – не критерий: больничным клоуном может быть каждый, было бы желание.

– Я сама – яркий пример, – смеется она. – Вообще-то по образованию я финансист, и до того, как стать клоуном, работала в банке. Но волонтёрство меня привлекало, поэтому я стала донором при детской больнице, и уже там узнала о больничной клоунаде. Когда я пришла на этот проект, то была уверена, что буду помогать в каких-нибудь организационных вопросах. Но меня позвали на занятия, там во мне нашлась какая-то творческая жилка, и с тех пор я совершенно неожиданно для себя занялась клоунадой.

«День Ы» – московская организация, во Владимир она начала проводить уроки больничной клоунады, потому что в областном комитете по молодежной политике решили – здесь тоже очень нужен такой проект. Первый набор прошел весной прошлого года. Тогда на занятия пришло около 20 человек, сейчас осталось 10 – как минимум дважды в неделю они навещают маленьких пациентов педиатрического, хирургического и лор-отделений областной детской больницы.

– Эмоционально, конечно, очень тяжело, – делится Ирина Качалова, специалист-эксперт областного комитета по молодежной политике. – Бывает, наши ребята приходят со слезами на глазах и говорят: больше не могу, не выдерживаю. Идти и веселить больных детей – сложная задача. Понятно, силой мы никого не держим. Но тех, кто остается, стараемся поддерживать, как только можно. Например, они в любой момент могут рассчитывать на консультацию наших психологов.

В больницах мало радости

Среди тех, кто пришел на первое занятие нового набора, почти все уверены: они выдержат. Например, Света Савватеева, педагог допобразования из Суздаля. «Я ходила в наш коррекционный детский дом, там все дети обеспечены и игрушками, и памперсами. Но вот общение у них в дефиците, – рассуждает Светлана. – Когда с ними разговариваешь или показываешь представление, вы бы видели, как загораются у них глаза! В больнице тоже ситуация печальная. В основном, дети находятся в отделении дневного пребывания, на ночь оставляют только самых «тяжелых». В больнице скучно, атмосфера тяжелая. Мне очень хочется что-то с этим сделать. Но я понимаю, что если приду, как частное лицо, никто меня к детям не пустит. А вот «Больничная клоунада» дает шансы расшевелить это болото».

Кстати, после успеха первого выпуска в молодежном комитете действительно решили продвигать «Больничную клоунаду» в районы: на занятия приезжают ребята из ковровского и муромского медицинских колледжей, где планируют создавать первые филиалы проекта. Аня, Юля и Данила – из Коврова. «Мы научимся сами, и научим других, – говорят они. – А то пока в больницах все слишком уныло. Там на самом деле нужны клоуны или кто-то в этом роде, чтобы разрядить обстановку. То, что мы – будущие медики – это большой плюс. Можно будет посмотреть диагноз и сразу понять: вот этого ребенка можно тормошить, а с этим лучше поспокойнее. Этому можно дать конфетку, а тому – ни в коем случае».

– Больничная клоунада очень отличается от цирковой, – объясняет Елена Королёва. – С одной стороны, это тоже способ развлечь людей, но с другой – мощная психологическая поддержка. Больничные клоуны – те, кто помогает получить разрядку и осознать, что больница – это не так уж страшно, а иногда даже и весело.

Уроки фокусов

На первом занятии будущие больничные клоуны пытаются придумать себе образ – рисуют, как мог бы выглядеть их персонаж и как бы он вел себя с детьми. Потом пробуют выходить на публику – сначала в собственном образе, потом – в качестве Чебупельки, клоуна Джона, Фантика, тети Радости. Обсуждают, удобно ли носить красный нос. Большинство говорит: да, удобно. За ним можно спрятаться, как под маской и делать все, что обычно осуждается: кричать, кривляться, говорить тонким голосом. А если что-то пошло не так – делать вид, что именно так и было задумано.

Затем участники делятся на группы и пытаются рассмешить друг друга. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, кто-то как будто создан для этой работы, а кто-то преодолевает себя с каждой улыбкой. Но тренеры Инна и Маша уверяют: у каждого внутри есть внутренний клоун, надо лишь найти его и разбудить. Впереди – тренинги по поиску этого клоуна, уроки фокусов, мастер-классы по фигурам из воздушных шариков и еще много всего, чему еще не поздно научиться: занятия будут идти до мая, и прием на курсы все еще открыт.

– Мы не то, что учим – люди сами учатся, – говорит ведущая курсов Инна Сухарева. – А потом приходят в больницу и приносят радость…

Узнать подробности о проекте и записаться на занятия можно по тел. 53-33-33 (координатор проекта – Мария Багаева).

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Нам улыбаются даже вахтерши

Анна Гурьева – аналитик в маркетинговой компании. Но примерно раз в месяц она надевает желтые колготки, салатовую юбку, красный нос – и превращается в клоуна Плутошку.

– Мне по душе все театральное, – рассказывает она. – И при этом давно хотелось принять участие в каком-нибудь благотворительном проекте. И когда год назад я увидела объявление о наборе на курсы больничных клоунов, я поняла, что это – тот самый шанс, о котором я мечтала: сделать доброе дело и проявить себя наилучшим образом.

На первое занятие я пришла одна, но потом рассказала подруге, она тоже заинтересовалась и пошла учиться. Кстати, в тот день, когда мы впервые – всей группой – пошли в больницу – у нее как раз был день рождения, и мы все – вместе с детьми – ее поздравляли. Было очень весело! А страшно не было. Наверное, потому, что я иногда подрабатываю аниматором, так что был опыт общения с детьми и работы с аудиторией.

К тому же больничные клоуны всегда работают парой, так гораздо проще. Если один вдруг растерялся, другой его поддержит и спасет ситуацию. Мой партнер – та самая подруга. Иногда мы собираемся и долго придумываем, как провести встречу, во что поиграть, чем занять детей. А иногда просто приходим в больницу и отчаянно импровизируем, тоже получается весело.

На курсах очень многому учат, и это действительно полезно. К тому же ты находишься среди единомышленников. Но потом, когда ты приходишь в больницу, ты начинаешь развиваться дальше. Твой придуманный образ с каждым разом приобретает яркость, индивидуальность.

Больничный клоун – это не просто аниматор. Это воспринимается не как работа, которую сделал – и можно расслабиться. Для меня это дело, которому хочется посвящать как можно больше времени. И отдача, которую ты получаешь в больнице – это нечто совершенно необыкновенное, волшебное. Ребенок тебе улыбнулся – и все, ты понимаешь, что пришла не зря и придешь сюда еще и еще.

А ведь нас не только дети любят. Мы приходим в одно и то же отделение, нас уже все знают и всегда радуются. Даже вахтерши, обычно такие суровые, говорят – ого, сколько у вас сегодня шариков! А давайте вас на лифте покатаем.