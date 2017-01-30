В александровском кафе торговали «паленым» алкоголем

В отношении 55-летней жительницы Александрова, владелицы данного кафе, возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, она подозревается в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Информация о том, что владелица кафе, расположенного в районе местного автовокзала, реализует клиентам алкоголь сомнительного качества, получила свое подтверждение в конце ноября прошлого года. В ходе проведения оперативных мероприятий в складском помещении заведения было обнаружено и изъято свыше 1700 бутылок алкогольной продукции неизвестного происхождения. Изъятая партия была направлена в экспертно-криминалистический центр.

Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что крепкие спиртные напитки известных наименований были маркированы поддельными федеральными специальными марками акцизного сбора, часть продукции была немаркирована.

Рыночная стоимость изъятой продукции составляет более 280 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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