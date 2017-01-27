В Коврове церковь начала профилактику абортов

Инициаторами его создания выступили прихожане данной церкви и настоятель протоиерей Михаил Бунтилов. Мэрия выделила для центра удобное муниципальное помещение, расположенное в самом центре города – на улице Лопатина, предоставив его в безвозмездное пользование. С ремонтом помог один из ковровских предпринимателей.

Главная задача центра – поддержка беременных женщин, испытывающих серьезные материальные проблемы. В центре работают волонтеры, в том числе психолог, а также получившие специальную подготовку по профилактике абортов. Заключено соглашение о сотрудничестве с медиками 1-й и 2-й ковровских больниц. Одну из ковровчанок уже удалось уговорить не делать запланированный, было, аборт, а другую – не отказываться от новорожденного малыша.

Всего сотрудники нового центра «Жизнь» сейчас опекают 59 семей, нуждающихся в помощи. Это не только беременные женщины, но также матери-одиночки, многодетные семьи и имеющие детей-инвалидов. Центр существует на пожертвования благотворителей, а также опирается на поддержку приходского храма.

Нуждающиеся могут бесплатно получить детские вещи, посуду, постельное белье, подушки, одеяла, игрушки, школьные принадлежности, средства гигиены и продукты.

Работа центра не только поможет людям, но и, возможно, несколько поправит демографическую ситуацию в Коврове, численность населения которого год от года неуклонно сокращается из-за значительного превышения числа умерших над числом новорожденных.

Фото: http://pravostok.ru/upload/information_ system_28/2/0/7/item_20753/information _items_20753.jp