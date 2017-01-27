Новая взятка Хвостова не дотянула до миллиона

Следственный комитет РФ по Владимирской области с региональным управлением ФСБ нашли новые факты, подтверждающие получение взятки экс-чиновником.

По версии следствия, в сентябре 2015 года заместитель губернатора региона по строительству Дмитрий Хвостов пообещал руководителю крупной строительной компании, возводившей социальный жилой комплекс, пролоббировать его интересы в органах местного самоуправления и областной администрации. За это, по версии ФСБ, Хвостов потребовал от предпринимателя денежную сумму в размере 800 тысяч рублей. Деньги передавались чиновнику через посредника по частям, в два приема: 18 сентября и 9 ноября 2015 года. Всего бизнесмен передал Хвостову 800 тысяч рублей.

По данным оперативных служб управления ФСБ, размер полученного чиновником незаконного вознаграждения на настоящий момент (в рамках четырех возбужденных дел) оценивается в размере около 17 миллионов рублей. Кроме того, в качестве взятки Хвостов получил еще и квартиру.

В настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что по ходатайству следствия суд вынес решение заключить Дмитрия Хвостова под стражу. Эта мера пресечения будет действовать для обвиняемого до 25 марта 2017 года.

Фото: http://rk.karelia.ru/wp-content/uploads/2015/09/Vzyatka.jpg