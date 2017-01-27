На лёд с мормышкой нужно выходить по трое

Чемпионат Владимирской области по зимней рыбалке состоится на Пекшинском водохранилище. Соревнования по ловле со льда на мормышку организует Владимирский рыболовный клуб и областной департамент по физической культуре и спорту, а также «Федерация рыболовного спорта Владимирской области».

Сбор участников состоится на площадке в районе старой автозаправочной станции. В 7.30 начнётся регистрация, а в 9.30 – первый этап соревнований.

К участию в чемпионате допускаются спортсмены и сборные команды городских округов и муниципальных районов, рыболовно-спортивных обществ, клубов и обществ охотников и рыболовов. Состав команды – 3 человека.

Спортсменам до 18 лет необходимо иметь письменное согласие от обоих родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариально.

Подчёркиваем: участвовать в чемпионате могут как профессионалы, так и любители. Даже прежде всего – любители. Это мы к тому, что один из владимирских сайтов выдал информацию о том, что любителей к лунке и близко не подпустят, после чего участники рыболовных форумов выдвинули идею не подпускать к лункам журналистов.

Надеемся, это шутка. Не надо санкций! Мы тоже хотим – на лёд с мормышками и на троих…

Все подробности об участии в чемпионате можно узнать здесь.

Фото: http://pwo.su/uploads/posts/2015-10/1444296695_fullnews.jpeg