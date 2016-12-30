Злоумышленника сдала снежная зима

В отдел МВД России по Клепиковскому району Рязанской области обратился житель деревни Шаранино. Он сообщил, что у одного из пустующих зимой дачных домов он обнаружил множество следов от обуви. В деревню немедленно выехала следственно-оперативная группа. Дедушка, которого, как оказалось, хозяева дач попросили присмотреть за их постройками, привел сотрудников полиции к пострадавшему дому. Полицейские осмотрели жилище и обнаружили взломанную входную дверь.

Внутри дома были заметны следы пребывания злоумышленника. Вор нашел еду и спиртное и устроил на чужой даче застолье. Когда запасы закончились, он отправился на промысел к соседнему дачному дому. Там, судя по всему, его ничего не заинтересовало, и он пошел дальше. А дальше полицейские заметили совсем свежие следы на снегу, которые вели к еще одному дачному дому. Вора, держащего в руках тепловую пушку, задержали прямо на пороге дачи.

Позже выяснилось, что 42-летний житель Владимирской области оказался в деревне Шаранино случайно, а по дачам полез из желания выпить. Задержанный рассказал, что в Рязанскую область он приехал на работу – собирался заготавливать древесину на делянке. До Шаранино, где собирали бригаду, добрался успешно, но то ли не рассчитал время, то ли перепутал дату – словом, машина с рабочими ушла без него.

Мужчина расстроился и решил поднять себе настроение спиртным. Других идей, как найти выпить, кроме как «проверить» пустующие дачные дома у мужчины не возникло.

В первом же доме он нашел желанное спиртное, а также прихватил с собой ТВ-ресивер и пакет с продуктами. В следующем доме злоумышленнику поживиться не удалось, а на выходе из третьего его задержали с поличным. Похищенное изъяли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

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