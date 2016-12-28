В первый день акции «Подари мандарин» собрано 203 кг фруктов

За первый день проведения акции «Подари мандарин» во Владимире было собрано 203 кг фруктов.

Первая партия мандаринов, собранных благодаря неравнодушным жителям Владимира, уже передана подопечным дома-интерната для престарелых и инвалидов в Оргтруде. Завтра вторая партия отправится воспитанникам владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Владимира и в отделение для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. В пятницу фрукты будут распределены между многодетными и малообеспеченными семьями областного центра через отдел соцзащиты.

«Основная цель нашей акции – привлечь внимание общества к проблемам одиночества. Ведь оно особенно ощущается в канун новогодних праздников. Хочется, чтобы последние дни уходящего года стали для людей, которые нуждаются во внимании и поддержке, чуть ярче и насыщеннее, ведь вместе с фруктами мы хотим подарить тепло наших сердец, искренние пожелания счастья, – говорит организатор акции «Подари мандарин», председатель комитета по развитию женского предпринимательства Владимирского отделения «ОПОРА РОССИИ» Алина Семенова. – Также мы хотим, чтобы каждый человек, принявший участие в нашей акции, задумался и стал еще больше ценить свою семью и никогда не оставлял своих близких без поддержки».

Благотворительный сбор фруктов продолжается. Впереди еще два дня.

Напомним, что стать участником акции может каждый владимирец, решивший купить и от всего сердца подарить людям, нуждающимся в заботе, немного новогодних фруктов. Волонтеры – студенты владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза – ждут в магазинах партнера проведения акции – сети «Квартал» и «АМБИ».

Акцию проводят комитет по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ вместе с партнёрами.

Кстати, в прошлом году во Владимире во время акции собрали полтонны фруктов.

Фото: http://opora-vladimir.ru/