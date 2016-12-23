Мандарин – лучший подарок

Во Владимире состоится традиционная благотворительная акция «Подари мандарин».
Её проводит комитет по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ РОССИИ вместе с партнёрами.
Подарить фрукты одиноким пожилым людям, ребятам из приюта, многодетным и малообеспеченным семьям Владимира можно будет в течение трёх дней.
С 27 по 29 декабря – сбор мандаринов пройдёт в магазинах «Квартал» и «АМБИ». Каждый, кто захочет поучаствовать в акции, сможет купить цитрусовые и передать их вместе с пожеланиями добра и благополучия волонтерам.
Кстати, в прошлом году во Владимире во время акции собрали полтонны фруктов. Подарки отправились во владимирский приют для несовершеннолетних, в дом престарелых в Оргтруде, а также с помощью органов соцзащиты передали в многодетные семьи города.
Организаторы уверены, что в этом году, уверены, результаты акции «Подари мандарин» будут еще весомее. Можно купить килограмм мандаринов или пару фруктов – это не имеет значения, главное – дарить от души!
Фото: http://cook.kitchen-profi.ru/ pochemu-v-novyy-god -polezno-est-mandar/
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