«АТАКи» заменяют на «АШАНы»

В целом кардинальных изменений не произойдет. «Атак»и раньше являлся дискаунтером«Ашана» и реализовывал продукцию внутренних брендов французской сети. Осенью прошлого года российские сети «Ашан»и«Атак» были объединены в новую структуру «Auchan Retail Россия». А через год было принято решение перевести в течение полутора лет все российские магазины «Атак» под бренд «Ашана».

Во Владимире вывески уже поменяли два «Атака»: сначала на улице Егорова, а затем и на Верхней Дуброве. Своей очереди ждет супермаркет с аналогичным названием в центре города, расположенный на первом этаже ЦУМа «Валентина».Магазины под брендом «Атак» также работают в Муроме, Коврове, Вязниках, Лакинске и Петушках. Их тоже ждет ребрендинг.

Помимо внешних изменений в обновленных супермаркетах появятся собственные пекарни, зоны нарезок, расширится ассортимент овощей и фруктов. В последующие годы новые магазины будут открываться уже под вывеской «Ашана». Недавно французская сеть еще более расширила свое присутствие во Владимирской области, открыв новыесупермаркеты в областном центре (на Тракторной, 45-А) и в городе Гусь-Хрустальный.

Кстати о птичках.Компания «Auchan» основана в 1961 году в Рубе (город близ Лилля). Основатель и нынешний председатель совета директоров – Жерар Мюлье (фр. Gérard Mulliez).Название «Auchan» – сознательно неточная орфографическая запись слов фр. Hauts champs – «Верхние поля» (название квартала Рубе, где был создан первый магазин). Изображенная на эмблеме птица также отсылает к птичьей «трели», что по-французски: auchant.16 ноября 2015 года структура Группы АШАН была трансформирована в HoldingAuchan, который включает в себя три крупных автономных организации: AuchanRetail, Immochan и OneyBanqueAccord.