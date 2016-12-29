Светлана Орлова пригласила на «оливье»

В этот раз Светлана Орлова решила обойтись без нагромождения цифр, свидетельствующих об экономическом самочувствии вверенного ей региона. Отметив, что в целом экономика и промышленность Владимирской области демонстрирует уверенный рост, губернатор принялась отвечать на вопросы журналистов. Пресс-конференция длилась на протяжение двух с половиной часов. Конечно, мы не можем охватить весь спектр проблем, поднятых на данной встрече. Но благодаря тематической разбивке, надеемся, что каждый найдет что-то интересное для себя. Далее текст – от первого лица, в прямом и переносном смысле.

Немые муниципалитеты научились работать локтями

Среди лидеров по промышленному производству – Собинка. Для меня это даже стало некоторой неожиданностью. Конечно, Муром. Практически все предприятия округа сработали хорошо благодаря взаимодействию с госкорпорациями. Ковров освоил много новейшей инновационной продукции. Хочу отметить также Гусь-Хрустальный и Меленковский район. Мы в этом году ни одну территорию не оставили без помощи. И муниципалитеты изменили свой подход к работе. Если раньше там было немое молчание по любому вопросу, будь то градостроительная деятельность или переселение граждан из аварийного жилого фонда, то сегодня они бегут, расталкивая всех локтями, и хотят участвовать в программах различного уровня.

Мобильным пешеходам – мобильные переходы

– В настоящее время мы работаем над вопросом строительства объездных дорог в Александрове и Покрове. Что касается Александрова, то в следующем году там начнется проектирование объекта, и в 2019-2020 годах можно уже будет увидеть результаты. По Покрову… Проект объездной отдали на экспертизу, в следующем году там должны начаться работы и думаю, что в 2017-2018 году вопрос с дорогой там будет закрыт. Затем перед нами встанет важная задача – осветить весь участок трассы во Владимирской области. Это поможет снизить аварийность. Кроме этого продолжаются работы на участке М-7 в Лакинске. Там будет установлено 11 мобильных пешеходных переходов. Также нужно увеличить финансирование, дороги во дворах жилых домов были сильно разбиты во время ремонта магистрали. Часть расходов по ремонту внутридворовых территорий возьмет на себя М-7, часть – область.

Приедь, посиди, поуди…

– Владимир проектирует набережную. Местные власти должны выйти на широкое обсуждение с общественностью, пригласить журналистов. Набережная в городе нужна, тем более мы начали по федеральной программе чистить Клязьму. У людей должно быть пространство для отдыха. Конечно, замахиваться на что-то экстраординарное не получится – нет денег. Но место у реки, куда люди могут выйти, проехать на велосипеде, посидеть на скамейке, порыбачить должно быть.

Тысячелетие Суздаля: Гергиев, Мариинка, Пасхальный фестиваль

– Мы практически подготовили проектно-сметную документацию по электро- и водоснабжению города. Твердо закрепили в документах запрет на массовую застройку. Наша принципиальная позиция – сохранить патриархальность и степенность этого города. Он сам – история. Суздаль вошел в программу по развитию туризма, здесь открылся ряд новых туристических маршрутов. За последнее время в городе появилось 12 новых гостиниц. К тысячелетию подготовлена большая культурная программа. Возможно, что и Пасхальный фестиваль с участием оркестра Мариинского театра будет открываться не во Владимире, а в Суздале. Мы полностью укладываемся в график.

Детские лагеря: все отремонтировали, но старые – приведем в порядок

– Конечно, многим оздоровительным лагерям уже не один десяток лет. За последнее время в этом направлении сделано немало: мы все лагеря отремонтировали, покрасили, поставили заборы, поменяли кухонное оборудование. В следующем году на поддержку детских лагерей из областного и муниципальных бюджетов будет выделено больше денег, чем в текущем году. Старые здания будем постепенно приводить в порядок. Но будем строить и новые. Первый стационарный лагерь появится в Вязниках, он будет работать на протяжение всего года. Хорошо, если мы сможем построить в регионе хотя бы 10 таких лагерей. Помимо этого мы отправляем детей на отдых в Словению и Крым. В этом году там отдохнули почти 700 человек, в следующем эту цифру планируется увеличить в два раза.

Губернаторский срок: будет ли второй заход?

– Надо первый срок завершить хотя бы. А потом, я думаю, это зависит от населения, от граждан, от доверия президента. Рано обсуждать этот вопрос. Считаю, что надо достойно выполнить ту задачу, которая была передо мной поставлена.

И наконец, про новогоднюю ночь и «оливье»

– Я все могу делать: и салат «оливье», и борщ без свеклы. Новый год я всегда встречаю с семьей. У меня очень талантливые внуки, вместе мы готовим хорошую программу – ставим сказку. В прошлом году я была Снегурочкой, а мой муж – волком. Потом мы делаем новогодний сапог. Каждый вытягивает желание, и другие исполняют его. Поем песни. Мы превращаем Новый год в хороший добрый праздник. Я все могу делать сама. У меня нет домработницы. Я считаю, что в свою энергетику дома ты никого не должен допускать. Могу угостить вас «оливье», я его хорошо делаю.