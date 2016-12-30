Сегодня во Владимире откроется рождественский вертеп

В одном из самых посещаемых православных храмов Владимира посетители и прихожане увидят пещеру, в которой согласно евангелию ночевали Божья матерь и Обручник Иосиф. И, конечно, среди персонажей будут и «библейские» животные – козлики и барашки.

Кроме того, здесь будет возможность почаевничать и угоститься. Посетителям предложат попробовать фигурки агнца божьего – это один из символов Рождества.

Вертеп будет стоять в храме вплоть до 6 января, тогда же, шестого, в Центре культуры и искусства на Соборной площади (бывший Дом офицеров) состоится кукольное представление «Царь Небесный». Спектакль начнется в 16.00, вход свободный. 7 и 8 января оно будет повторено в это же время.

Организатор мероприятия – владелец кукольного театра и прихожанин храма Михаила Архангела Василий Васильевич Лыгорев. В представлении примут участие воспитанники Воскресной школы и участники Православного молодежного движения.

Анастасия СКЛОКИНА