Тарифы во Владимирской области скакнут от 6,8% до 40%

Рост платежей в регионах ограничивают на федеральном уровне. На прошлой неделе Правительство РФ утвердило лимиты повышения для всех субъектов Федерации. Для Владимирской области «планка» составила 4 % (рост тарифов произойдет с 1 июля 2017). От нее тоже можно отходить в плане повышения и тоже согласно лимиту, установленному Центром. Для Владимирской области это 2,3%.

В итоге для региона-33 рост платежей граждан утвержден на уровне 6,3%. Но вот парадокс, и от этого значения можно отступать, имея веские аргументы в виде дополнительных затрат ресурсоснабжающих организаций. К примеру, с 1 июля 2017 года в Александрове предельные индексы платы населения вырастут на 25%, в Гороховце – на 24%, в Камешково – на 18,36%, в Меленках – на 40,9%, Костерево – на 8,8%, Юрьев-Польском – на 12,4%.

Эти предельные отступления коснутся не всех потребителей, а определенной группы, которой поставляет услуги ресурсоснабжающая организация с более высокими расходами, чем все остальные. Так, в Меленках плата серьезно подскочит для 30 семей, а в селе Бутылицкое плата вырастет на 18,4% для 1505 семей. В Муроме свыше 15,3 тысяч семей со второго полугодия 2017-го станут платить на 12,9% больше, чем сейчас.

Подробнее потребители могут ознакомиться с изменениями платы за коммунальные услуги, пройдя по ссылке.

Фото: http://alljus.ru/zhilishhnoe-pravo/