Несовершеннолетняя девушка отправится в колонию за убийство подруги

По данным Следственного управления СК РФ по Владимирской области, 21 декабря прошлого года в подъезде многоквартирного дома компания несовершеннолетних девушек и их 25-летняя знакомая распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая переросла во взаимные оскорбления и драку.

Девушки продолжили выяснять отношения на улице. В состоянии опьянения несовершеннолетние наносили потерпевшей удары ногами, кулаками, а также металлическим предметом и пластиковой планкой.

Не успокоившись, 16-летняя участница конфликта (на момент преступления находилась в 15-летнем возрасте), схватила девушку за волосы, волоком протащила до лестницы, ведущей к оврагу и скинула со ступенек, затем спустилась вниз, где с силой нанесла потерпевшей несколько ударов кирпичом в область головы.

От полученных травм 25-летняя женщина скончалась на месте преступления.

«Проведенной судебно-психиатрической экспертизой у школьницы из многодетной неблагополучной семьи обнаружено органическое расстройство личности, специалистами она признана вменяемой. Педагоги, сотрудники ПДН и КДН характеризовали ее как «трудновоспитуемого» подростка, отличающейся вспыльчивостью, неуравновешенностью, дерзким отношением к окружающим», – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается также, что на следствии и в суде девушка проявляла неоднозначное поведение, но в конечном итоге признала вину в содеянном.

Приговором Юрьев-Польского районного суда осужденной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

В отношении других участников конфликта, двух 17-летних местных жительниц, которым предъявлено обвинение в нанесении побоев из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ), уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию – в связи с истечением срока привлечения их к ответственности.

Фото: http://rustelegraph.ru/news/