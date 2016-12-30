8 месяцев лишения свободы за неоплаченный штраф

Жадность подвела, отмечают в региональном УФССП и поясняют, что 15 сентября этого года судебными приставами Суздальского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Данный штраф ему был назначен судом летом за причинение вреда здоровью другому жителю города.

В установленные сроки мужчина штраф не оплатил, ссылаясь на отсутствие работы и как следствие, необходимой суммы денег.

Тогда судебный пристав-исполнитель, занимавшийся исполнением данного производства, обратился в суд о замене штрафа на другой вид наказания.

27 декабря после ознакомления с представленными документами, судом было вынесено постановление о замене нарушителю закона уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей на … 8 месяцев лишения свободы.

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