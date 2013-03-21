Ковров нуждается в станции мусороперегрузки

В связи с закрытием Ащеринской свалки под Ковровом в городе оружейников возникла острая необходимость строить станцию по перегрузке и сортировке мусора.

Теперь транспортировать ТБО приходится на гораздо более удаленные полигоны в Камешковский район, и для того, чтобы снизить издержки, мусор нужно прессовать – это уменьшит его объемы. Однако тема строительства станции вызывает общественный резонанс.

На минувшей неделе в библиотеке микрорайона «Текстильщик» на улице Белинского прошла встреча с населением, на которой присутствовали начальник управления городского хозяйства администрации Коврова Сергей Горбунов, недавно назначенный директор МУП «САХ» (предприятия, отвечающего за вывоз ТБО) Николай Матвеев и директор владимирского ООО «СпецТехАвто» Альберт Скворцов. Поводом для общения стало намерение местных властей устроить мусорную станцию в непосредственной близости от «Текстильщика» рядом с так называемой «Сомовской дачей» – в пределах городской черты. Для этого уже выделен земельный участок и даже получено добро Роспотребнадзо-ра, а «СпецТехАвто», как раз ведающее полигонами у Марьинки и Тереховиц, выступает в роли инвестора. Дело оставалось за малым: зафиксировать на публичных слушаниях, что жители «Текстильщика» (а там проживают около 6 тысяч человек) не возражают против сооружения нового объекта в их микрорайоне.

Однако мероприятие в библиотеке прошло своеобразно. Информация о нем прозвучало глухо, и, видимо, на большое стечение народа чиновники не рассчитывали. Тем более, время не очень подходящее -17 часов, будний день. С одной стороны, так и случилось: во встрече приняли участие менее 50 человек. Но благодушным их настрой не назовешь: многие высказались категорически против неприятного соседства с «мусорной» новостройкой.

Дальше – больше. Из-за того, что мэрия не слишком горела желанием услышать голос общественности, в городе начало формироваться стихийное протестное движение против строительства станции. На конец марта в городском «Гайдпарке» на площади Свободы даже намечен митинг. Люди опасаются за экологическую обстановку вокруг домов, если по соседству появится место, куда будут свозить горы мусора.

После отнюдь не мирного общения чиновников с жителями «Текстильщика» в библиотеке на официальном сайте мэрии появилась информация о том, что на улице Добролюбова станции перегрузки мусора не будет. Впрочем, там ли, в другом ли месте, но станция должна появиться – ее строительство необходимо, и это очевидно всем. Вот разве что власти разъяснительную работу и общение с людьми надо вести на более высоком уровне. Иначе, если вместо конструктивного диалога органов МСУ и населения начнется противостояние, это лишь заведет город с почти 150-тысячным населением в «мусорный тупик».

Николай Фролов