Не самый спортивный регион

Газета «Советский спорт» впервые в истории опубликовала специально составленный рейтинг, в котором все субъекты Федерации ранжированы по спортивным критериям. Эксперты не брали в расчёт политические, социально-экономические или какие-либо ещё показатели. Как говорится, только спорт. И в этом рейтинге наша область проявила себя не с лучшей стороны, заняв 57-е место из 85-ти.

Среди критериев, которые учитывались – количество и состояние объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня и т.д. Кроме того, эксперты оценивали количественные и качественные факторы, в том числе долю населения региона, активно занимающегося спортом, сдавших нормы ГТО, и многое другое.

В «передовиках» рейтинга оказались республика Татарстан, Санкт-Петербург, а также Московская область. В аутсайдерах – республики Хакасия и Тува, Магаданская область.

Что касается наших соседей, то ещё хуже со спортом дела обстоят в Рязанской (67-е место) и Ивановской области (77 место). Чуть лучше нас оказались костромичи, заняв 52 место. Нижегородцы разместились на 37 позиции.

Фото: http://vaierijjegmenow.blogspot.ru/2016/03/blog-post_580.html?m=1