Бабичу поменяют направление с Украины на Турцию?

Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По его данным, Михаил Бабич должен заменить прежнего посла России в Турции Андрея Карлова, который был застрелен 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре.

Правда, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов подтвердить информацию о назначении Бабича ответил: «Первый раз слышу».

Ранее Бабича планировали назначить на должность посла России на Украине. Там он должен был заменить отправленного в отставку Михаила Зурабова, который представлял интересы нашей страны на Украине с 2009 года. Однако наш восточный сосед отверг кандидатуру Михаила Бабича под тем предлогом, что отсутствие российского посла на Украине «не является чем-то определяющим для украинско-российских отношений».

Кроме того, украинская сторона мотивировала свой отказ отсутствием у Бабича дипломатического опыта, его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России, а также тем, что вопреки дипломатической тайне его назначение на место посла обсуждалось публично.

Позже Украина решила сотрудничать с новым спецпредставителем главы российского государства по торгово-экономическим связям с Украиной, которым стал экс-министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.

В отличие от Украины Турция вряд ли будет упорствовать в вопросе назначение российского посла – скорее всего, она примет любую кандидатуру, предложенную нашей страной. А Бабич – человек инициативный и не раз доказывал своё умение действовать решительно и резко в довольно непростых ситуациях.

И немного о самом Михаиле Бабиче. Он служил в силовых структурах – в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей». С 2003 по 2011 годы работал депутатом Госдумы и принимал активное участие в политической жизни Владимирской области, в том числе запомнился своим противостоянием с экс-губернатором региона-33 Николаем Виноградовым.

Фото: http://orenpolit.ru/media/k2/items/cache/ efa01eaff4368b269c4a14f272a05fbe_XL.jpg