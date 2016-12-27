Добавят сыра в “карусель”

Свою продукцию представят более 100 предприятий из 18 регионов России.

Компании предложат новогодние аксессуары и елочные украшения, изделия народных художественных промыслов, товары для детей, флористические композиции, ювелирные изделия из самоцветов, золотые и серебряные украшения, бижутерию отечественных и импортных производителей, подарочные наборы, меховые изделия, головные уборы, косметику.

Посетители выставки смогут купить угощенье к праздничному столу и продегустировать мясные деликатесы, сыры, кондитерские изделия, мед.

Кроме того, в программе выставки-ярмарки – праздничный показ моделей одежды, занимательный мастер-класс для детей по изготовлению «Новогоднего сувенира», презентация новых косметических линий, бесплатный розыгрыш призов.

Торжественное открытие выставки состоится 27 декабря в 11.00. Время работы: 27-29 декабря с 10.00 до 18.00, 30 декабря с 10.00 до 15.00.

Подробнее о выставке “Призыв” рассказывал здесь.

Фото: http://setfon.com/download/57053/1920×1200/