Детсады в Александрове работали без медкабинетов

Прокуратура нашла в детских учреждениях множество нарушений

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Александровская городская прокуратура в ходе проверки  выяснила, что в местных детских садах  №4 и №27  медицинские кабинеты не укомплектованы необходимым оборудованием.

Из-за этого помещения медицинского назначения невозможно передать учреждению здравоохранения для организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям.   Как отмечает надзорное ведомство, связано оно с недостаточным финансированием.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию района в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить необходимые средства.  Деньги пойдут  на оснащение медкабинетов оборудованием, мебелью, медицинской техникой, изделиями медицинского назначения, дезинфекционными средствами.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Фото: http://ds9.pupils.ru/o-nashem-sadike/

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