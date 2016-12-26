В Гусь-Хрустальном задержали серийного домушника

В совершении восьми краж, совершенных на территории Гусь-Хрустального в ноябре и начале декабря текущего года, подозревается ранее судимый 36-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, первое заявление от потерпевшей местной жительницы поступило в полицию 4 ноября. Женщина сообщила, что из ее дома пропали телевизор, фотоаппарат и денежные средства в сумме 40 000 рублей. Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, установили, что вор проник в дом, выставив оконное стекло.

Через неделю в дежурную часть полиции с аналогичным заявлением обратилась еще одна жительница Гусь-Хрустального. Хозяйка дома лишилась телевизора, мобильного телефона, одежды и изделий из хрусталя.

В течение ноября и начале декабря в полицию поступило еще шесть подобных сообщений. Злоумышленник проник в частные дома, расположенные на улицах Подгорной, Казанской, Суворова, Урожайной, Железнодорожной и Покровской, из которых похитил деньги и ювелирные украшения, бытовую технику и электроинструменты.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 300 тысяч рублей.

Проанализировав преступления, сотрудники полиции пришли к выводу, что к ним причастен один и тот же человек. В кратчайшие сроки личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Свою вину задержанный признал, в настоящее время он находится под стражей.

Часть похищенного мужчина уже успел сбыть, остальное конфисковано и будет возвращено владельцам.

Фото: http://nord-news.ru/news/2016/01/21/?newsid=80494 и сайта https://33.мвд.рф

