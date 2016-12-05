В регионе-33 проверят школьные автобусы

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поручила департаментам образования, культуры, по физической культуре и спорту, а также транспорта и дорожного хозяйства провести комплексную проверку соблюдения правил перевозки детей на всех видах автотранспорта.

Кроме того, губернатор выразила соболезнования главе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой в связи с произошедшей трагедией на автотрассе Ханты-Мансийск – Тюмень.

В телеграмме говорится: “От имени всех жителей Владимирской области примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с дорожно-транспортной аварией, которая привела к большой трагедии – гибели наших дорогих детей. В этот трудный, тяжкий час мы сердцем и душой находимся вместе с семьями погибших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял своих близких в результате трагедии. Выражаем им свою поддержку и сочувствие в эти невыносимо трудные дни и готовы оказать любую посильную помощь”.

Напомним, что накануне на федеральной автотрассе Ханты-Мансийск- Тюмень произошла авария, унесшая жизни 12 человек, среди них 11 детей. Автобус, перевозивший юных акробатов из Нефтеюганска, участвовавших в окружных соревнованиях, столкнулся с грузовым и двумя легковыми автомобилями. Всего в аварии более 30 пострадавших. Почти все они находятся в тяжелом состоянии.