В регионе-33 проверят школьные автобусы

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поручила департаментам образования, культуры, по физической культуре и спорту, а также транспорта и дорожного хозяйства провести комплексную проверку соблюдения правил перевозки детей на всех видах автотранспорта.
Кроме того, губернатор выразила соболезнования главе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталье Комаровой в связи с произошедшей трагедией на автотрассе Ханты-Мансийск – Тюмень.
В телеграмме говорится: “От имени всех жителей Владимирской области примите самые искренние и глубокие соболезнования в связи с дорожно-транспортной аварией, которая привела к большой трагедии – гибели наших дорогих детей. В этот трудный, тяжкий час мы сердцем и душой находимся вместе с семьями погибших. Наши мысли сейчас с теми, кто так неожиданно потерял своих близких в результате трагедии. Выражаем им свою поддержку и сочувствие в эти невыносимо трудные дни и готовы оказать любую посильную помощь”.
Напомним, что накануне на федеральной автотрассе Ханты-Мансийск- Тюмень произошла авария, унесшая жизни 12 человек, среди них 11 детей. Автобус, перевозивший юных акробатов из Нефтеюганска, участвовавших в окружных соревнованиях, столкнулся с грузовым и двумя легковыми автомобилями. Всего в аварии более 30 пострадавших. Почти все они находятся в тяжелом состоянии.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Елена
Председатель партии “Справедливая Россия” С.М.Миронов: “От всего сердца соболезную родственникам погибших. Ужасная трагедия! И теперь важно разобраться в обстоятельствах несчастного случая, чтобы не допустить повторения происшедшего. Среди возможных причин аварии называют сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость на дороге. То есть трагедии можно было бы избежать, если бы водитель автобуса учёл сложные метеоусловия”. А то ведь гоняют эти автобусники, в любую погоду…