Из-за скандала в Юрьевце проверят все владимирские школы с бассейнами

«Изучаются все обстоятельства, видеозапись и фотоматериалы, размещенные в Интернете», – сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

«Организованы проверочные мероприятия законности сдачи в аренду муниципального имущества руководством образовательного учреждения. Уже запрошены необходимые документы, взяты объяснения от руководства школы, устанавливаются другие лица, причастные к данному инциденту», – добавляет областная прокуратура.

Несколько дней назад в Сети появилось скандальное видео из бассейна учебного заведения. На нем молодые люди развлекаются в обществе девушек и пьют алкогольные напитки.

Директор школы написала заявление в полицию о хулиганстве компании. По словам директора школы Ирины Терентьевой, изначально это был стандартный договор об оказании населению платных услуг. Все семеро участников группы были совершеннолетними и отказались от присутствия дежурного инструктора по плаванию, заявив, что в присмотре не нуждаются.

Любительская съемка гуляющей компании проводилась еще 5 ноября, однако об инциденте стало известно месяц спустя, когда видео появилось на просторах Интернета.

Бактериологический анализ воды в бассейне клубно-спортивного блока школы № 42 не выявил отклонений от нормы, однако 5 декабря дополнительно проведен внеплановый забор воды и о его результатах обязательно сообщат родителям, – пояснили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, проверки пройдут во всех образовательных учреждениях Владимира, имеющих плавательные бассейны.

Фото: пресс-служба администрации г. Владимира.