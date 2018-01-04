Что: Конное шоу

Где: Собинский р-н, д. Угор

Когда: 5 и 6 января в 10.00 и в 15.00

Сколько стоит: 500 р.

Примечание: Обязательна предварительная запись по телефону +7-904-257-30-10

Зачем: Отличным вариантом семейного отдыха во время зимних каникул может стать посещение костюмированного конного шоу “Снежная королева”. В живописной атмосфере загородных пейзажей вас будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, которые устроят познавательную экскурсию по конюшне, проводят на костюмированное акробатическое шоу по мотивам самой известной сказки Г.Х. Андерсена, угостят горячим чаем с булочкой и проведут новогоднюю дискотеку у костра.